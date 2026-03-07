В Минфине США допустили дальнейшее ослабление санкций против нефти из России

США могут смягчить санкции в отношении российской нефти. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

«Мы дали им (Индии. — Прим. Life.ru) разрешение на приём российской нефти. Мы можем вывести из-под санкций и другую российскую нефть», — сказал Бессент.

Напомним, ранее Скотт Бессент заявил, что Соединённые Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море. Министерство финансов выдаёт временное 30-дневное исключение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим компаниям покупать нефть РФ. Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана.