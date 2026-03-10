КСИР обещает проход через Ормузский пролив за высылку послов США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с резонансным заявлением о правилах прохода через стратегически важный Ормузский пролив. Иранские военные пообещали предоставить особые условия странам, которые пойдут на дипломатический разрыв с США и Израилем.

Соответствующее заявление распространило иранское агентство ISNA. В нём говорится, что государства, которые решатся выдворить со своей территории послов Вашингтона и Тель-Авива, смогут беспрепятственно пользоваться ключевым морским маршрутом для мировой торговли нефтью.

«Любая арабская или европейская страна, которая выдворит со своей территории послов Израиля и США, на следующий же день получит полное право на свободный проход через Ормузский пролив», – говорится в сообщении КСИР.

Ормузский пролив остаётся одной из главных транспортных артерий мировой энергетики. Через него проходит значительная часть поставок нефти с Ближнего Востока на глобальные рынки, поэтому любые заявления о контроле над этим маршрутом вызывают серьёзный международный резонанс.

Ранее Дональд Трамп заявил, что военная операция против Тегерана почти завершена. В интервью CBS он утверждал, что Иран якобы лишился флота, авиации и систем связи. При этом американский лидер отметил, что ход операции оказался быстрее, чем ожидалось изначально.