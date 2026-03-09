Макрон «на Пафосе» объявил, что намерен деблокировать Ормузский пролив, но потом

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах усилить военное присутствие в Восточном Средиземноморье и организовать новую международную миссию для обеспечения безопасности судоходства. Выступая в кипрском Пафосе, он пояснил, что цель — гарантировать свободу прохода судов в этом регионе, Красном море и вплоть до Баб-эль-Мандебского пролива, трансляцию вёл телеканал BFMTV.

По словам словам Макрона, Франция вместе с европейскими и неевропейскими партнёрами готовит миссию «сугубо оборонного» характера. Она будет защищать танкеры и порты в Ормузском проливе, но начнёт работу только после завершения наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана.

Утром стало известно, что Эмманююль Макрон связался по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Французский лидер призвал Тегеран немедленно остановить удары по странам Ближнего Востока и разблокировать Ормузский пролив для прохода судов.