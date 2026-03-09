Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
9 марта, 12:53

Франция запросила экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Ливане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Франция потребовала срочного заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций на фоне резкого ухудшения ситуации в Ливане из-за вооружённой агрессии Израиля. Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети X.

«В связи с резким ухудшением ситуации Франция запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН», — написал министр.

По его словам, Париж уже выделил 6 млн евро гуманитарным организациям и 20 тонн гумпомощи для ливанского народа. Барро подчеркнул, что Франция продолжает контакты с Израилем и Ливаном, добиваясь прекращения огня и разоружения шиитского движения «Хезболла».

Напомним, ЦАХАЛ начал обстрелы Ливана, а затем предпринял попытку высадки десанта на ливано-сирийской границе под предлогом атаки «Хезболлы», но попал в засаду и отступил с потерями. Жертвами израильских ударов в Ливане стали уже 394 человека, более тысячи пострадали.

Александра Мышляева
