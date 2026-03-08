Дом русской культуры в Ливане разрушен в ходе израильской атаки

Израильская авиация нанесла удар по городу Набатия на юге Ливана. Под бомбами оказалось здание, где располагался российский культурный центр. Здание полностью разрушено. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Об этом ТАСС сообщил директор Дома русской культуры Асаад Дия.

По его словам, после эскалации в регионе работа центра была приостановлена, а сотрудники эвакуировались. Это позволило избежать трагедии.