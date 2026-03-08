Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
8 марта, 11:54

Восьмимесячная девочка стала самой юной жертвой ударов США и Израиля по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tokyo Visionary Room

Около трети жертв среди гражданского населения Ирана вследствие атак США и Израиля — это дети, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны. Самой младшей оказалась восьмимесячная девочка, самому старшему погибшему было 88 лет.

«Среди убитых примерно треть составляют несовершеннолетние», — передаёт официальное сообщение ведомства Государственная телерадиокомпания Ирана.

По данным, предоставленным Иранским обществом Красного Полумесяца, число погибших мирных жителей, включая женщин и детей, на сегодняшний день достигло минимум 1332 человек с момента начала бомбардировок 28 февраля.

Ранее Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по начальной школе для девочек в Минабе, где погибли 168 учениц и учителей, заявив, что Тегеран «очень неточен со своим оружием».

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате действий американской и израильской армий на территории его страны погибло уже свыше 180 детей. Вместе с тем США и Израиль в ходе бомбардировок повредили более 20 школ.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

