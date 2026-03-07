В Иране заявили о 200 погибших и раненых американских солдатах за сутки

Иранский центр военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил о многочисленных потерях США за последние сутки. По данным Тегерана, около 200 военных были убиты и ранены на базе «Аль-Дафра» в ОАЭ. Кроме того, на базе Пятого флота ВМС (дислоцирован в Бахрейне) погиб 21 человек.

«Двадцать один человек погиб, многие получили ранения в Пятом флоте ВМС США в регионе. Порядка 200 человек были убиты или ранены на американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ», — говорится в заявлении иранского штаба.

Удары затронули ключевые объекты США в регионе и нанесли существенный ущерб инфраструктуре и интересам американской стороны, утверждают в Тегеране. Кроме того, сообщается о поражении американского танкера в северной части Персидского залива.

Ранее спутниковые снимки последствий ударов по одной из американских военных баз в Кувейте показали, что были поражены многочисленные строения различного назначения — ангары, склады и другие объекты. На базе в Иордании уничтожены радар AN/TP Y2 и система ПВО THAAD. Отмечается, что стоимость одного комплекса может достигать 1,8 миллиарда долларов, а запас таких установок у США невелик.