Иран уничтожил жутко дорогую систему ПВО THAAD на базе США в Иордании
Уничтоженный американский радар AN/TP Y2 на военной базе в Иордании. Обложка © Telegram / NAYA
Появились спутниковые снимки последствий ответных ударов по одной из военных баз США в Кувейте, их публикует агентство Jamaran. Отчётливо видно, что поражены многие строения самого разного назначения — ангары, склады и иные объекты.
Иракское агентство NAYA пишет, что на одной из баз в Иордании впервые уничтожен радар AN/TP Y2, а также, как утверждается, и сама система ПВО THAAD. Стоимость одного комплекса может достигать 1,8 миллиарда долларов, и даже США не располагают большим запасом таких установок.
Ранее газета The Washington Post узнала о планах США начать наземную операцию в Иране. Одним из признаков называется внезапная отмена запланированных учений 82-й воздушно-десантной дивизии быстрого реагирования. Официально Белый дом не комментировал это.
