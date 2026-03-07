Владимир Путин
Регион
7 марта, 11:32

Иран уничтожил жутко дорогую систему ПВО THAAD на базе США в Иордании

Уничтоженный американский радар AN/TP Y2 на военной базе в Иордании. Обложка © Telegram / NAYA

Появились спутниковые снимки последствий ответных ударов по одной из военных баз США в Кувейте, их публикует агентство Jamaran. Отчётливо видно, что поражены многие строения самого разного назначения — ангары, склады и иные объекты.

Иракское агентство NAYA пишет, что на одной из баз в Иордании впервые уничтожен радар AN/TP Y2, а также, как утверждается, и сама система ПВО THAAD. Стоимость одного комплекса может достигать 1,8 миллиарда долларов, и даже США не располагают большим запасом таких установок.

Цены на бензин в США выросли до максимума с 2024 года на фоне ударов по Ирану
Ранее газета The Washington Post узнала о планах США начать наземную операцию в Иране. Одним из признаков называется внезапная отмена запланированных учений 82-й воздушно-десантной дивизии быстрого реагирования. Официально Белый дом не комментировал это.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

