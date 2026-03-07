Цены на бензин в США выросли до максимума с 2024 года на фоне ударов по Ирану

Средняя стоимость галлона бензина в США по итогам прошедшей недели выросла на 14%, достигнув самых высоких значений с 2024 года. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА).

Утром в субботу заправить машину в США можно было в среднем по $3,41 за стандартный галлон (3,785 литра).

«Этот рост означает, что цены на бензин подскочили на 14% за минувшую неделю», — сказано в тексте.

Эксперты издания прогнозируют дальнейшее удорожание. Аналитики NYT напомнили, что в предыдущий раз, когда нефть эталонной марки WTI находилась в районе $90,9 за баррель, как сейчас, розничные цены на бензин в США достигали почти $3,8 за галлон. Даже при последующем снижении котировок, нынешний ценовой всплеск будет оказывать длительное давление на бюджеты американских семей, подчеркивается в материале.

