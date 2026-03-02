Владимир Путин
2 марта, 00:52

Стоимость фьючерса на серебро превысила $96 из-за конфликта на Ближнем Востоке

Обложка © Unsplash / Scottsdale Mint

Стоимость фьючерса на серебро с мартовской поставкой продемонстрировал рост на 3% на фоне военной операции Израиля и США против Ирана. В ходе торгов стоимость драгметалла превысила уровень 96 долларов за тройскую унцию — впервые с 30 января. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Согласно данным на 02:06 по московскому времени, фьючерс прибавил 2,94 процента, достигнув 96,04 доллара за тройскую унцию. На 03:33 цена упала до 94,3 доллара за унцию, но с ростом в +6,8 (+7.77%).

Цена золота на бирже выросла на 2% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Ранее Life.ru писал, что эскалация на Ближнем Востоке ударила по кошелькам потребителей по всему миру. Цены на нефть взлетели на 9–10% за сутки: баррель Brent впервые с июня 2025 года преодолел отметку в 80 долларов, достигнув $80,03. Американская WTI подорожала до $74,9.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

