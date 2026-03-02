Цена золота на бирже выросла на 2% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Биржевая стоимость золота выросла на 2% после ударов США и Израиля по Ирану. Это следует из данных торгов.

По состоянию на 2:02 мск цена апрельского фьючерса на золото на бирже Comex (Нью-Йорк) выросла на 1,8% — до 5 334 долларов за тройскую унцию.