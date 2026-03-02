Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

2 марта, 00:12

Цена золота на бирже выросла на 2% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / i viewfinder

Биржевая стоимость золота выросла на 2% после ударов США и Израиля по Ирану. Это следует из данных торгов.

По состоянию на 2:02 мск цена апрельского фьючерса на золото на бирже Comex (Нью-Йорк) выросла на 1,8% — до 5 334 долларов за тройскую унцию.

Ранее власти Израиля получили подтверждение ликвидации аятоллы Али Хамени в результате авиаударов по резиденции в Тегеране в виде фотографии тела. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Алена Пенчугина
