Война Ирана и США: Пентагон бомбит Тегеран, ракетный удар по Дубаю, отмена санкций на нефть РФ, Азербайджан рвёт отношения с Ираном, 7 марта Оглавление Трамп выдвинул ультиматум: «Капитуляция или уничтожение» Иран молит Кремль о помощи на фоне ударов США Азербайджан эвакуирует посольство и закрывает границу с Ираном Цена нефти взлетела: Вашингтон готов обменять санкции РФ на топливо США хочет снять санкции с российской нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке, Иран выпустил новую волну ракет, Баку эвакуирует посольство из Тегерана — дайджест Life.ru. 7 марта, 09:57 В США подвели итоги первой недели ударов по Ирану, Тегеран атакует Израиль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Трамп выдвинул ультиматум: «Капитуляция или уничтожение»

США не собираются договариваться с Тегераном. Белому дому и лично президенту Штатов Дональду Трампу нужна только безоговорочная капитуляция Исламской Республики. Но понимание этого термина в Вашингтоне своё.

— Безоговорочная капитуляция может означать, что Тегеран объявит об этом прямо. Но это также может быть момент, когда они больше не смогут воевать, потому что у них не останется возможностей для сопротивления, — заявил Трамп.

Удары по бункеру верховного лидера Али Хаменеи. Видео © Telegram / Warhronika

Также президент США сообщил, что его страна эвакуирует тысячи людей из разных стран Ближнего Востока. Делают это американцы тихо и без сбоев, но кого конкретно перемещают, куда и зачем, Трамп не уточнил.

Тем временем в Сети очевидцы публикуют кадры американо-израильских ударов по аэропорту Мехрабад в Тегеране. Сообщается о нескольких сильных пожарах в столице Ирана. Некоторые очаги находятся в самой воздушной гавани.

Центральное командование армии США отчиталось об итогах первой недели операции против Ирана. По их данным, американские и израильские войска поразили более трёх тысяч целей на территории Исламской Республики и атаковали 43 корабля.

Пожар у аэропорта Тегерана, возникший после ударов США и Израиля. Видео © Telegram / shot

Иран молит Кремль о помощи на фоне ударов США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна рассчитывает на поддержку России в ходе конфликта с Израилем и США. Лидер Исламской Республики надеется, что Кремль использует свой авторитет на международной арене для поддержки законных прав Тегерана.

Также Масуд Пезешкиан провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент России отметил, что Кремль продолжает настаивать на немедленном прекращении боевых действия и на скорейшем возвращении на путь дипломатии.

— Владимир Путин подчеркнул, что постоянно контактирует с главами стран из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, — говорится в сообщении Кремля по итогам разговора двух лидеров.

Утром 7 марта Иран осуществил ещё один ракетный залп по целям на Ближнем Востоке. Взрывы прогремели в Иерусалиме, Дубае и Манаме, сообщило AFP. В Минобороны Саудовской Аравии сообщили, что сбили четыре беспилотника, которые летели в сторону нефтяного месторождения Шейба.

Азербайджан эвакуирует посольство и закрывает границу с Ираном

Накануне по аэропорту Нахичевани, на юго-западе Азербайджана, ударил беспилотник. Баку обвиняет в инциденте Иран, но Тегеран отрицает свою причастность.

Служба безопасности Азербайджана утверждает, что её сотрудники предотвратили теракт, который готовил Корпус стражей исламской революции. Среди целей якобы был нефтепровод в Баку.

Также Азербайджан начал выводить свою дипломатическую миссию из Ирана, сообщил глава МИД страны Джейхун Байрамов. На фоне этих событий Баку ещё и вводит запрет на движение грузовиков через общую границу с Исламской Республикой.

Цена нефти взлетела: Вашингтон готов обменять санкции РФ на топливо

США не отказываются от своего обещания предоставить военный эскорт гражданским судам, которые идут через Ормузский пролив. Но сначала надо дождаться благоприятных для этого условий.

— Сначала надо дождаться, когда у Ирана закончатся возможности создавать неприятности, а затем, как только это будет разумно, мы будет сопровождать суда через пролив, — сообщил глава Минэнерго США Крис Райт в интервью Fox News.

Тем временем транспортный поток через Ормузский пролив упал до нуля. Ситуация с судоходством в регионе остаётся тяжёлой, пишет Reuters.

— Танкерный трафик фактически остановился, десятки судов стоят на якорных стоянках, а атаки теперь происходят не только при попытках пройти Ормуз — под удары попадают даже суда внутри залива и вспомогательные корабли вроде буксиров, — отмечают авторы канала «Рыбарь».

В Вашингтоне всё-таки нашли способ не допустить кризиса на мировом энергетическом рынке. Белый дом рассматривает возможность ослабить санкции, наложенные на российскую нефть, рассказал глава Минфина США Скотт Бессент. Ведь накануне цена на «чёрное золото» марки Brent пробила психологический барьер и превысила 90 долларов впервые за два года. Информацию подтвердил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

— Обсуждаем это с США, поскольку западные санкции оказались пагубными для мировой экономики, — написал он в социальных сетях.

Авторы Артём Артёмов