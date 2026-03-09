Путин: Высокие цены на энергоресурсы носят временный характер

Президент России Владимир Путин заявил, что текущая дороговизна энергоресурсов не будет вечной. На совещании по ситуации на мировых рынках нефти и газа он подчеркнул, что Москва учитывает временный характер высоких цен.

«Нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем. Это очевидная вещь. Мы должны из этого исходить», — сказал глава государства.