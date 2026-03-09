G7 экстренно обсудит использование стратегических резервов нефти

Главы минфинов стран «Большой семёрки» (G7) намерены решить вопрос о возможности совместного использования нефти из стратегических запасов. Дискуссия состоится на внеочередной встрече с руководителем Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Министры финансов G7 обсудят возможное совместное освобождение нефти из запасов при координации Международного энергетического агентства в рамках внеочередной встречи в понедельник», — сказано в статье.

Там подчёркивается, что нефтяной вопрос возник на фоне эскалации на Ближнем Востоке и военного давления на Иран. По словам анонимных источников издания, три страны G7, втом числе и США, готовы перейти на резервы топлива в объёме до 30%.