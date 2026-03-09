Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
9 марта, 08:28

G7 экстренно обсудит использование стратегических резервов нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andromeda stock

Главы минфинов стран «Большой семёрки» (G7) намерены решить вопрос о возможности совместного использования нефти из стратегических запасов. Дискуссия состоится на внеочередной встрече с руководителем Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Министры финансов G7 обсудят возможное совместное освобождение нефти из запасов при координации Международного энергетического агентства в рамках внеочередной встречи в понедельник», — сказано в статье.

Там подчёркивается, что нефтяной вопрос возник на фоне эскалации на Ближнем Востоке и военного давления на Иран. По словам анонимных источников издания, три страны G7, втом числе и США, готовы перейти на резервы топлива в объёме до 30%.

Как уже сообщалось сегодня, цена нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель. На 05:30 мск майские фьючерсы достигали отметки 119,36 доллара — рост составил 28,77 процента. Президент США Дональд Трамп утверждает, что эта тенденция будет краткосрочной, а цены понизятся после «устранения иранской угрозы».

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
