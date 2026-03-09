Нефть Brent взлетела выше $119 впервые за почти четыре года

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 05:30 мск майские фьючерсы достигали отметки 119,36 доллара — рост составил 28,77 процента. К 05:35 мск котировки немного скорректировались до 117,8 доллара (плюс 27,09 процента).

Кстати, совсем недавно нефть марки Brent вплотную приблизилась к отметке $111,4 за баррель, обновив максимум с июля 2022 года. Поэтому цена вполне может стать ещё выше в ближайшее время.