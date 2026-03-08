Россия готова возобновить транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба»

Российская сторона подтвердила готовность трубопровода «Дружба» к возобновлению прокачки нефти, обвинив Украину в политическом шантаже. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию 27 января, сославшись на повреждения. Братислава не согласна с этой версией и даже показала спутниковые снимки в качестве доказательства того, что нефтепровод цел и невредим.