Россия готова возобновить транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба»
Российская сторона подтвердила готовность трубопровода «Дружба» к возобновлению прокачки нефти, обвинив Украину в политическом шантаже. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
«С нашей стороны всё работает», — сказал Мантуров.
Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию 27 января, сославшись на повреждения. Братислава не согласна с этой версией и даже показала спутниковые снимки в качестве доказательства того, что нефтепровод цел и невредим.
При этом словацкий премьер Роберт Фицо боится, что Владимир Зеленский может отважиться разрушить нефтепровод «Дружба». А глава венгерского правительства Виктор Орбан указывает, что Будапешт готов силой заставить Киев возобновить поставки.
