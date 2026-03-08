Владимир Путин
8 марта, 12:35

Россия готова возобновить транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Российская сторона подтвердила готовность трубопровода «Дружба» к возобновлению прокачки нефти, обвинив Украину в политическом шантаже. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«С нашей стороны всё работает», — сказал Мантуров.

Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию 27 января, сославшись на повреждения. Братислава не согласна с этой версией и даже показала спутниковые снимки в качестве доказательства того, что нефтепровод цел и невредим.

Киев отказал европейским инспекторам в доступе к нефтепроводу «Дружба»
При этом словацкий премьер Роберт Фицо боится, что Владимир Зеленский может отважиться разрушить нефтепровод «Дружба». А глава венгерского правительства Виктор Орбан указывает, что Будапешт готов силой заставить Киев возобновить поставки.

