Фицо: Зеленский может разрушить «Дружбу»
Владимир Зеленский может намеренно уничтожить нефтепровод «Дружба». Об этом в видеообращении в социальной сети заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, потребовав принять меры, пока глава киевского режима действительно не решился на такой шаг.
Фицо напомнил о подрыве «Северного потока», который, по его мнению, не мог произойти без ведома Киева.
«Ведь и уничтожение подводного газопровода украинскими спецподразделениями не могло произойти без его ведома», — сказал словацкий премьер, призвав не медлить с реакцией.
Напомним, поставки нефти по южной ветке «Дружбы» через Украину остановились ещё 27 января. Роберт Фицо сообщал, что Киев обещал возобновить транзит 3 марта, но позже сроки перенесли. Украинская сторона ссылается на повреждение трубы и не пускает инспекторов. Однако Фицо продемонстрировал журналистам спутниковые снимки, которые, по его словам, доказывают: нефтепровод цел.
