Владимир Зеленский может намеренно уничтожить нефтепровод «Дружба». Об этом в видеообращении в социальной сети заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, потребовав принять меры, пока глава киевского режима действительно не решился на такой шаг.

Фицо напомнил о подрыве «Северного потока», который, по его мнению, не мог произойти без ведома Киева.

«Ведь и уничтожение подводного газопровода украинскими спецподразделениями не могло произойти без его ведома», — сказал словацкий премьер, призвав не медлить с реакцией.