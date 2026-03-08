Владимир Путин
8 марта, 09:45

Фицо: Зеленский может разрушить «Дружбу»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Владимир Зеленский может намеренно уничтожить нефтепровод «Дружба». Об этом в видеообращении в социальной сети заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, потребовав принять меры, пока глава киевского режима действительно не решился на такой шаг.

Фицо напомнил о подрыве «Северного потока», который, по его мнению, не мог произойти без ведома Киева.

«Ведь и уничтожение подводного газопровода украинскими спецподразделениями не могло произойти без его ведома», — сказал словацкий премьер, призвав не медлить с реакцией.

Напомним, поставки нефти по южной ветке «Дружбы» через Украину остановились ещё 27 января. Роберт Фицо сообщал, что Киев обещал возобновить транзит 3 марта, но позже сроки перенесли. Украинская сторона ссылается на повреждение трубы и не пускает инспекторов. Однако Фицо продемонстрировал журналистам спутниковые снимки, которые, по его словам, доказывают: нефтепровод цел.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Словакия
  • Роберт Фицо
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
