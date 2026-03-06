Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой в адрес главаря киевского режима Владимира Зеленского после его угроз венгерскому коллеге Виктору Орбану. Заявление словацкого лидера опубликовано на его странице в Facebook*.

Ранее Зеленский публично пригрозил Орбану расправой со стороны Вооружённых сил Украины. Фицо назвал такое поведение неприемлемым.

«Недопустимо, чтобы Зеленский думал, что мы его слуги и должны делать всё, что он ожидает», — заявил он.

Премьер также напомнил, что Киев фактически остановил поставки нефти в Евросоюз, ссылаясь на якобы повреждение нефтепровода «Дружба», чем, по его словам, нанёс ущерб европейским странам. Фицо призвал руководство Евросоюза — Урсулу фон дер Ляйен, Антониу Кошту и Каю Каллас — дистанцироваться от шантажа со стороны экс-комика.

«Мы должны заявить, хотя у нас нет большой армии и экономической мощи, у нас есть суверенитет и гордость. Такое поведение принципиально неприемлемо», — подчеркнул словацкий премьер.

Ранее лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр также раскритиковал угрозу Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана. Мадяр заявил, что никто из иностранных политиков не смеет угрожать венграм. Он потребовал от Зеленского публичных пояснений.

