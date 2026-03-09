Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель вскроет ошибочность европейской политики по ограничению российской энергетики. По его словам, в новых условиях Россия станет жизненно необходимым поставщиком, а её голос в мировой экономике и геополитике зазвучит громче.

Дмитриев подчеркнул, что Европу ждёт «колоссальная цена» за русофобскую политику и ошибки евробюрократов. Он также отметил, что без России невозможны ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста.

«Теперь, когда большинство европейских бюрократов до сих пор не понимают последствий, прогнозируется, что российская энергетика будет жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по её ограничению будут полностью разоблачены», — написал он в соцсетях.