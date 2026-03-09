Рост цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке может привести к отмене санкций против России

В зоне Персидского залива добывается около 20% мировой нефти, рассказал директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что у Саудовской Аравии есть трубопроводы в обход Ормузского пролива и сухопутные пути в Турцию.

Однако цены на топливо всё равно будут расти, что приведёт к торможению мировой экономики и сокращению спроса на нефть. Но глобального кризиса не случится — есть альтернативные источники энергии. При этом российская экономика может выиграть от ситуации. Война на Ближнем Востоке может стать основанием для начала переговоров с ЕС и США о снятии санкций.

«На ближайшие годы Ближний Восток может выбыть из числа регионов, добывающих нефть. И вот этот лаг, когда России может, скажем так, выгодно пристроить нефтяные запасы, этот лаг довольно длинный по времени — на годы вперёд», — цитирует экономиста kp.ru.

Напомним, 9 марта цена нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель. На 05:30 мск майские фьючерсы достигали отметки 119,36 доллара — рост составил 28,77 процента.