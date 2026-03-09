Названы последствия резкого влёта цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке

Если цена барреля Brent закрепится на уровне 100–110 долларов в течение квартала и дольше, мир столкнётся с рисками рецессии, предупредила экс-сенатор Ольга Епифанова. По её словам, такие котировки исторически служат точкой невозврата: ускоряется инфляция, центробанки вынуждены держать высокие ставки.

Особенно уязвимы развивающиеся экономики — Индия, Турция, страны Юго-Восточной Азии. Для них рост цен на нефть означает удар по торговому балансу и национальным валютам. Сегодня критический порог ниже, чем в 2008 или 2014 годах, из-за накопленного долга и замедленного роста, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

По её оценке, при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке базовый сценарий — волатильность с восходящим трендом: Brent в диапазоне 85–95 долларов с кратковременными выбросами до 100–105. Устойчивый рост выше маловероятен, так как рынок адаптировался к рискам, а стратегические резервы США и Китая доступны. Решающее значение имеет скорость роста: резкий скачок за месяц опаснее постепенного подъёма.

Напомним, 9 марта цена нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель. На 05:30 мск майские фьючерсы достигали отметки 119,36 доллара — рост составил 28,77 процента.