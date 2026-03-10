Владимир Путин
США предупредили об угрозе терактов из-за войны в Иране

Обложка © freepik / KamranAydinov

Война с Ираном может обернуться для США чередой терактов, предупредил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. Он считает преждевременным говорить о военно-технологической победе Вашингтона над Тегераном.

«Иран — это не Ливия, не Сирия, не Югославия, чтобы полностью его ликвидировать лишь при помощи воздушной операции», — уверен собеседник NEWS.ru.

Пока президент Дональд Трамп играет на публику, иранское общество сплотилось вокруг нового лидера. Если разозлить исламский мир, это может аукнуться США терактами, подобными 11 сентября, подчеркнул политолог.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон израсходовал боеприпасы на сумму около 5,6 миллиарда долларов в первые два дня военной операции против Ирана. По данным издания, такие расходы вызвали обеспокоенность у членов Конгресса.

