10 марта, 05:21

WP: Пентагон потратил ракеты и БПЛА на $5,6 млрд за первые два дня войны с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Пентагон израсходовал боеприпасы на сумму около 5,6 миллиарда долларов в первые два дня военной операции против Ирана. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, такие расходы вызвали обеспокоенность у членов Конгресса. Законодатели считают, что темпы расходования вооружений могут привести к быстрому истощению запасов. WP также пишет, что администрация Дональда Трампа готовит новый запрос в Конгресс на увеличение оборонного бюджета. Речь может идти о сумме в десятки миллиардов долларов для продолжения военной кампании.

В комментарии для газеты пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что у американского Минобороны есть всё необходимое для выполнения любых задач. При этом издание напоминает, что на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о решении отказаться от использования некоторых высокоточных боеприпасов. Вместо них планируется применять более распространённые бомбы с лазерным наведением.

По словам источников WP, такое решение лишь подчёркивает, насколько дорогостоящими оказались удары в первые дни операции. Официальные данные о количестве и типах израсходованных боеприпасов пока не публиковались

Тем временем президент Дональд Трамп утверждает, что он собирается добиться капитуляции Тегерана. Но боевые действия обходятся Вашингтону чрезвычайно дорого, посему он рискует утратить способность сдерживать Россию и Китай.

Андрей Бражников
