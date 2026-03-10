WP: Пентагон потратил ракеты и БПЛА на $5,6 млрд за первые два дня войны с Ираном

Пентагон израсходовал боеприпасы на сумму около 5,6 миллиарда долларов в первые два дня военной операции против Ирана. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, такие расходы вызвали обеспокоенность у членов Конгресса. Законодатели считают, что темпы расходования вооружений могут привести к быстрому истощению запасов. WP также пишет, что администрация Дональда Трампа готовит новый запрос в Конгресс на увеличение оборонного бюджета. Речь может идти о сумме в десятки миллиардов долларов для продолжения военной кампании.

В комментарии для газеты пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что у американского Минобороны есть всё необходимое для выполнения любых задач. При этом издание напоминает, что на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о решении отказаться от использования некоторых высокоточных боеприпасов. Вместо них планируется применять более распространённые бомбы с лазерным наведением.

По словам источников WP, такое решение лишь подчёркивает, насколько дорогостоящими оказались удары в первые дни операции. Официальные данные о количестве и типах израсходованных боеприпасов пока не публиковались