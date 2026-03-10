Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 13:08

Американист усомнился в словах Трампа о скором завершении войны с Ираном

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Громкие заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении войны с Ираном — это лишь риторика, конфликт только начинается, уверен политолог Рафаэль Ордуханян. По его словам, даже если устаревшие флот и авиация ИРИ уничтожены, армия остаётся боеспособной и успешно контратакует американские базы на Ближнем Востоке.

Трамп пообещал стереть Иран с лица земли, если не разблокируют Ормузский пролив
Трамп пообещал стереть Иран с лица земли, если не разблокируют Ормузский пролив

«Трамп прекрасно понимает, во что вляпался. Может быть, у Ирана исчезли его ВМФ и ВВС — технически устаревшие на 50–60 лет. Но от этого армия не перестала быть боеспособной», — отметил американист.

У США серьёзные проблемы с логистикой и боеприпасами, быстро закончить войну не получится. Победные речи Трампа спровоцированы не столько военными успехами, сколько экономикой: ему нужно сбить рост цен на нефть перед промежуточными выборами, объяснил собеседник «Ридуса».

Трамп заявил, что Иран готовился атаковать США в течение недели
Трамп заявил, что Иран готовился атаковать США в течение недели

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана «практически закончена». В интервью телеканалу CBS президент США сообщил, что у ИРИ больше нет флота, связи и военно-воздушных сил.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar