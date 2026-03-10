Американист усомнился в словах Трампа о скором завершении войны с Ираном

Громкие заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении войны с Ираном — это лишь риторика, конфликт только начинается, уверен политолог Рафаэль Ордуханян. По его словам, даже если устаревшие флот и авиация ИРИ уничтожены, армия остаётся боеспособной и успешно контратакует американские базы на Ближнем Востоке.

«Трамп прекрасно понимает, во что вляпался. Может быть, у Ирана исчезли его ВМФ и ВВС — технически устаревшие на 50–60 лет. Но от этого армия не перестала быть боеспособной», — отметил американист.

У США серьёзные проблемы с логистикой и боеприпасами, быстро закончить войну не получится. Победные речи Трампа спровоцированы не столько военными успехами, сколько экономикой: ему нужно сбить рост цен на нефть перед промежуточными выборами, объяснил собеседник «Ридуса».

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана «практически закончена». В интервью телеканалу CBS президент США сообщил, что у ИРИ больше нет флота, связи и военно-воздушных сил.