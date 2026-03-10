Трамп заявил, что Иран готовился атаковать США в течение недели

Президент США Дональд Трамп объяснил решение начать военную кампанию против Ирана данными разведки о неизбежной атаке со стороны Тегерана. Выступая перед членами Республиканской партии, он заявил, что у иранцев было ракет больше, чем кто-либо предполагал, и они на 100% планировали удар по США.

«Они на 100% собирались атаковать нас, но они также собирались ударить по всему Ближнему Востоку и Израилю», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана «практически закончена». Он сообщил, что у Тегерана больше нет флота, связи и военно-воздушных сил. Американский лидер также отметил, что операция развивается с опережением его первоначального прогноза.