Трамп пригрозил Ирану невиданным ответом за мины в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о «невиданных последствиях» из-за возможного минирования Ормузского пролива. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский президент потребовал, чтобы Иран немедленно убрал мины, если таковые есть.

«Если по какой-либо причине мины были установлены, и они не будут немедленно убраны, военные последствия для Ирана будут невиданными», — написал он.

Трамп добавил, что если Тегеран уберёт мины из пролива, это станет гигантским шагом в правильном направлении.

Ранее западные источники сообщили, что американские разведслужбы получили данные о начале минирования Ираном судоходного коридора в Ормузском проливе. Однако сам Трамп заявил — Вашингтон не располагает подтверждённой информацией о минировании пролива.