10 марта, 20:28

CBS: Вашингтон получил данные о минировании Ормузского пролива Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что американские разведывательные службы получили информацию о начале минирования Ираном судоходного коридора в Ормузском проливе. Соответствующее сообщение она опубликовала в соцсети X.

По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон не располагают информацией о минировании Ормузского пролива, однако если это произошло, Штаты хотят, чтобы мины были немедленно убраны.

Ранее Иран заявлял, что контролирует проход и разрешает движение только судам дружественных стран. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что маршрут, по которому шла треть мировой нефти, фактически закрыт.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

