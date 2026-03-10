CBS: Вашингтон получил данные о минировании Ормузского пролива Ираном

Корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила, что американские разведывательные службы получили информацию о начале минирования Ираном судоходного коридора в Ормузском проливе. Соответствующее сообщение она опубликовала в соцсети X.

По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон не располагают информацией о минировании Ормузского пролива, однако если это произошло, Штаты хотят, чтобы мины были немедленно убраны.