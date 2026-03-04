Только два танкера прошли через Ормузский пролив после закрытия Ираном

После закрытия Ормузского пролива КСИР через него прошло всего два танкера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные аналитической платформы S&P Global Commodities at Sea.

«Война в Иране практически парализовала морское движение через важнейший Ормузский пролив. В понедельник по водному пути прошли всего два танкера, перевозившие нефть и химикаты», — говорится в материале.

Для сравнения: в воскресенье пролив смогли пересечь пять судов, а в стабильной обстановке ежедневно его проходят около 60 танкеров.

Ранее заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран взял под полный контроль Ормузский пролив. По его словам, сейчас проход через акваторию закрыт для нефтяных, коммерческих и рыболовных судов. В итоге там застряли сотни танкеров с нефтью и сжиженным природным газом.