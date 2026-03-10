В Белом доме опровергли данные о сопровождении танкера через Ормузский пролив

Министр энергетики США Крис Райт удалил сообщение в соцсети X о проходе американским конвоем нефтяного танкера через Ормузский пролив.

Твит исчез всего через полчаса после публикации, а объяснений своему поступку Райт не дал. За него это сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, признав, что на данный момент ВМС США не сопровождали ни танкер, ни судно через пролив.

Ранее министр обороны Пит Хегсет заявил, что Вашингтон готов защищать судоходство в Ормузском проливе любыми средствами. Президент США Дональд Трамп, по словам Хегсета, относится к ситуации крайне серьёзно, и Америка использует уникальные возможности для контроля над регионом.