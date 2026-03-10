Владимир Путин
10 марта, 18:45

ВМС США провели нефтяной танкер через закрытый Ираном Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nirioj pornjirawittayakul

Вашингтон демонстрирует контроль над ключевой морской артерией. ВМС успешно сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив.

Цель — обеспечить поступление нефти на мировые рынки, сообщил министр энергетики США Крис Райт сообщил в соцсети X.

КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива для связанных с США и Израилем судов

Ранее Иран заявлял, что контролирует проход и разрешает движение только судам дружественных стран. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что маршрут, по которому шла треть мировой нефти, фактически закрыт. Теперь США, судя по всему, пытаются восстановить судоходство силой. А президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае продолжения блокады Ормузского пролива.

