Путин: Ормузский пролив, через который шла треть мировой нефти, фактически закрыт

Ключевая мировая артерия для транспортировки нефти перестала функционировать. Президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на энергетических рынках озвучил тревожные данные.

Президент напомнил, что в 2025 году через Ормузский пролив проходило около 33% всей морской нефти в мире — примерно 14 миллионов баррелей в сутки. Из них 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Сейчас этот маршрут фактически закрыт», — констатировал глава государства.

Ранее Иран заявлял, что контролирует проход через пролив и разрешает движение только судам дружественных стран. На фоне военной операции США и Израиля движение в акватории практически остановлено.

Ранее сообщалось, что Брюссель пытается снизить тревогу на фоне энергетического кризиса и эскалации на Ближнем Востоке. Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен заявила, что уровень заполненности газовых хранилищ ЕС позволяет спокойно пройти оставшуюся часть отопительного сезона. Она подчеркнула, что запасы всё ещё достаточно высоки, а поставки энергии в Европу остаются стабильными, несмотря на военные действия вблизи ключевых транспортных маршрутов.