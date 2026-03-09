В ЕК заявили, что запасов газа в хранилищах хватит до конца отопительного сезона

Брюссель пытается снизить тревогу на фоне энергетического кризиса и эскалации на Ближнем Востоке. Представитель Еврокомиссии оценила ситуацию с голубым топливом. На брифинге в понедельник Ана Кайза Итконен заявила, что уровень заполненности газовых хранилищ ЕС позволяет спокойно пройти оставшуюся часть отопительного сезона.

«Уровень запасов газа в хранилищах всё ещё достаточно высок, чтобы покрыть оставшуюся часть зимы», — подчеркнула она.

Чиновница также добавила, что поставки энергии в Европу остаются стабильными, несмотря на военные действия вблизи ключевых транспортных маршрутов.

Ранее сообщалось, что Великобритания оказалась на грани серьёзного энергетического кризиса: запасов газа в стране может хватить всего на двое суток. Резкое сокращение связано с перекрытием Ираном Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок энергоресурсов, на фоне конфликта на Ближнем Востоке.