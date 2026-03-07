Запасы газа в хранилищах Нидерландов опустились ниже 10%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%. Об этом сообщили в компании «Газпром». Снижение запасов фиксируется на фоне высокого потребления и ситуации на европейском энергетическом рынке.

«Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 5 марта. Это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений», — указано в сообщении.