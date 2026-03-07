Владимир Путин
7 марта, 19:19

Запасы газа в хранилищах Нидерландов опустились ниже 10%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%. Об этом сообщили в компании «Газпром». Снижение запасов фиксируется на фоне высокого потребления и ситуации на европейском энергетическом рынке.

«Уровень запасов газа в подземных хранилищах Нидерландов опустился ниже 10%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 5 марта. Это минимальный показатель для начала марта за историю наблюдений», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Европа выкачала из хранилищ все летние запасы газа. Теперь европейцы пользуются теми остатками, которые хранились в ПХГ за предыдущие периоды. В Германии, к примеру, уровень наполнения подземных хранилищ упал ниже 25% — это рекордный минимум.

