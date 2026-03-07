Европейские государства ожидает самое серьёзное экономическое наказание за добровольный отказ от импорта российской нефти, тогда как страны Азии и Африки продолжат пользоваться этим ресурсом без каких-либо препятствий. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич в ходе презентации стратегии развития «Сербия 2030», информацию об этом распространяет издание Srbija Danas.

Политик обратил внимание, что вчерашнее решение Вашингтона ослабить антироссийские санкции свидетельствует об отсутствии чёткого понимания, как регулировать нефтяные котировки. По его словам, именно европейцы окажутся в роли проигравших, поскольку остальной мир без проблем наладит поставки топлива из России.

Такое положение дел, как считает сербский лидер, неизбежно приведёт к тому, что Европа понесёт колоссальные убытки, оплачивая свою геополитическую позицию из собственного кармана.

«Знаете ли вы, кто в этой ситуации бессилен? Мы, в Европе. Потому что мы снова заплатим самую высокую цену. Потому что все примут российскую нефть, кроме Европы. Азия, Африка, Америка примет, Европа — нет. Потому что это значительный приток денег для России. <…> Вот почему мы будем страдать», — пояснил Вучич.