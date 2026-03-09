Daily Mail: Запасов газа в Британии осталось всего на два дня

Великобритания оказалась на грани серьёзного энергетического кризиса. Запасов природного газа в стране может хватить всего на двое суток. Об этом сообщает газета Daily Mail.

В публикации отмечается, что столь резкое сокращение запасов топлива связано с перекрытием одного из ключевых маршрутов мировых поставок энергоресурсов. Речь идёт об Ормузском проливе, через который проходит значительная часть поставок нефти и газа из региона. По данным издания, пролив был перекрыт Ираном на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, что резко осложнило доставку топлива.

В результате Великобритания вынуждена срочно искать альтернативные поставки. Как пишет издание, у Лондона практически не осталось выбора – стране приходится закупать газ у трейдеров по значительно завышенным ценам.

При этом ситуация выглядит особенно контрастно на фоне других европейских государств. По данным СМИ, ряд стран Европы заранее подготовился к возможным перебоям и накопил запасы газа на несколько недель, тогда как Великобритания оказалась значительно менее защищённой от подобных потрясений. Сейчас королевство платит самую высокую оптовую цену на газ в Европе.

Ранее Life.ru писал, что cпецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов серьёзной стратегической ошибкой. По его словам, такой шаг не только повысил стоимость энергии для европейцев, но и сделал регион гораздо более уязвимым перед энергетическими кризисами.