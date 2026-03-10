Владимир Путин
10 марта, 15:23

Хегсет: США готовы защитить судоходство в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Вашингтон подтверждает свои амбиции по контролю над ключевой морской артерией. Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с заявлением на брифинге, посвящённом операции против Ирана.

По его словам, президент США Дональд Трамп относится к ситуации в Ормузском проливе очень серьёзно. США, как утверждает министр обороны, обладают уникальными возможностями для защиты судоходства.

«У нас есть возможности, которых нет ни у одной другой страны на Земле, и мы, безусловно, работаем с нашими партнёрами в энергетической сфере», — подчеркнул Хегсет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Ормузский пролив, ключевая мировая артерия для транспортировки нефти, фактически закрыт. Он напомнил, что в 2025 году через пролив проходило около 33% всей морской нефти в мире — примерно 14 миллионов баррелей в сутки, из которых 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Дональд Трамп
  • США
  • Пентагон
  • Пит Хегсет
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
