Хегсет: США готовы защитить судоходство в Ормузском проливе

Вашингтон подтверждает свои амбиции по контролю над ключевой морской артерией. Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с заявлением на брифинге, посвящённом операции против Ирана.

По его словам, президент США Дональд Трамп относится к ситуации в Ормузском проливе очень серьёзно. США, как утверждает министр обороны, обладают уникальными возможностями для защиты судоходства.

«У нас есть возможности, которых нет ни у одной другой страны на Земле, и мы, безусловно, работаем с нашими партнёрами в энергетической сфере», — подчеркнул Хегсет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Ормузский пролив, ключевая мировая артерия для транспортировки нефти, фактически закрыт. Он напомнил, что в 2025 году через пролив проходило около 33% всей морской нефти в мире — примерно 14 миллионов баррелей в сутки, из которых 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.