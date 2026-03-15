Иран заявил об освобождении своих нефтяных танкеров из-под ареста

Иранские военные моряки добились освобождения нескольких нефтяных танкеров, находившихся под арестом. Успеху предшествовали активные действия иранского флота, сообщил на своей странице в соцсети Х командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири.

«Действия иранских ВМС принесли свои плоды: несколько танкеров с иранской нефтью были освобождены из-под ареста», — написал командующий.

Ранее Life.ru рассказывал, что через Ормузский пролив сумели беспрепятственно пройти два танкера со сжиженным газом. Судна следовали под индийским флагом и держали путь в Индию. Проход им обеспечила иранская армия.