Греческий танкер подвергся атаке у берегов Новороссийска в Чёрном море

Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Чёрном море примерно в 14 морских милях от Новороссийска. Как сообщил министр судоходства Греции Василис Кикилиас, на борту находились 24 члена экипажа — греки, филиппинцы и румын. Никто не пострадал.

Повреждения получил правый борт судна, ущерб материальный, но незначительный. Утечек нет — танкер был пуст. Атака произошла за пределами российских территориальных вод. Владелец танкера, компания Maran Tankers, подтвердила инцидент: удар нанесён неизвестным объектом, судно получило повреждения палубы и оборудования. Танкер уже покинул Новороссийск.

Ранее шведская прокуратура задержала гражданина России, капитана судна Sea Owl I. Береговая охрана перехватила танкер под коморским флагом из-за подозрений в подложной принадлежности судна. На борту есть россияне, сообщили в посольстве.