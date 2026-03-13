Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 20:46

Шведская прокуратура задержала россиянина-капитана танкера Sea Owl I

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Шведская прокуратура задержала гражданина России, капитана судна Sea Owl I. Официальное заявление опубликовало ведомство.

Капитана задержали по подозрению в использовании поддельных документов. Ранее береговая охрана Швеции перехватила танкер, шедший под коморским флагом. Основанием для этого стала якобы поддельная принадлежность судна. Посольство России в Стокгольме сообщило о наличии на борту россиян.

«Прокурор принял решение задержать капитана танкера Sea Owl I по подозрению в использовании поддельных документов», — заявили в прокуратуре.

Допрос подозреваемого проведут в выходные. Государственный защитник будет присутствовать при этом. Прокурор в понедельник решит, взять капитана под стражу или освободить.

Военный эксперт назвал государственным пиратством задержание сухогруза РФ в Швеции

Ранее шведские власти взяли под контроль танкер в Балтийском море. Инцидент произошёл у берегов города Треллеборг. Судно Sea Owl I заподозрили в использовании ложного флага. 228-метровый танкер шёл под флагом Коморских Островов. Судно находится в санкционных списках ряда стран, включая ЕС.

Антон Голыбин
  • Новости
  • швеция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar