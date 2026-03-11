Владимир Путин
11 марта, 09:28

Военный эксперт назвал государственным пиратством задержание сухогруза РФ в Швеции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bob63

Действия Стокгольма по задержанию российского сухогруза Caffa вместе с экипажем носят политический характер и напоминают государственное пиратство. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Судно следовало в РФ с российским экипажем, и «неправильные бумажки» стали лишь предлогом для показательной операции спецназа, пояснил эксперт в интервью сайту MK.Ru. Дандыкин отметил, что Швеция и страны Прибалтики соревнуются в демонстрации антироссийской позиции перед США.

Дандыкин предложил три меры ответа: зеркальные задержания шведских судов в российских водах, сопровождение торговых судов боевыми кораблями Балтийского флота в проблемных районах, а также привлечение внимания ООН и Международной морской организации к действиям Стокгольма.

Он подчеркнул, что Россия должна защищать своих граждан жёстко, а не ограничиваться дипломатическими нотами. По прогнозу эксперта, Швеция будет затягивать расследование для внутренней пропаганды, но Москве важно вытащить капитана и обеспечить безопасность будущих рейсов так, чтобы потенциальные провокаторы трижды подумали перед действиями против российских судов.

Напомним, в Швеции взяли под стражу и допрашивают капитана сухогруза Caffa, который задержали 6 марта в Балтийском море. Российского капитана подозревают в использовании поддельных морских сертификатов, а также в нарушении шведских законов о морском судоходстве и безопасности судов.

