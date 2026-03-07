У побережья Швеции задержали грузовое судно под гвинейским флагом

В территориальных водах Швеции, неподалёку от портового города Треллеборг, было задержано грузовое судно Caffa, ходящее под флагом Гвинеи. Операцию провели силы береговой охраны при содействии национальной полиции, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении судна инициировано предварительное расследование. По имеющимся данным, причиной стали подозрения в его технической непригодности к дальнейшей эксплуатации. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что Caffa находится в санкционном списке Украины.

«Судно находится в санкционном списке Украины, структура собственности неясна, и есть подозрение, что отсутствует страховка», — заявил глава ведомства.

Согласно данным телеканала SVT, маршрут задержанного судна пролегал из марокканского порта Касабланка в Санкт-Петербург.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединённые Штаты временно разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров в море. Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана.