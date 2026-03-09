В Швеции арестовали российского капитана задержанного сухогруза Caffa

В Швеции взяли под стражу и допрашивают капитана сухогруза Caffa, задержанного 6 марта в Балтийском море. Как сообщил старший прокурор Адриен Комбье‑Хогг, который возглавляет расследование, он является гражданином России и был взят под стражу вечером в субботу.

«Мужчина подозревается в предъявлении и указании нескольких предположительно поддельных морских сертификатов во время обыска судна сотрудниками береговой охраны. В настоящее время мы допрашиваем подозреваемого и других причастных лиц. Мы также изучаем соответствующие документы», — сказал Комбье‑Хогг.

Также российский капитан подозревается в нарушении шведских законов о морском судоходстве и безопасности судов. Прокурор обещал не позднее полудня вторника принять решение о дальнейшей мере пресечения гражданина РФ. Он намерен либо ходатайствовать о заключении моряка под стражу, либо освобождении.

По данным посольства РФ, 10 из 11 членов экипажа — россияне. Дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Швеции. Сотрудники береговой охраны поднялись на борт судна у берегов города Треллеборг 6 марта по подозрению в несоответствии техническим требованиям. Судно шло под флагом Гвинеи.