6 марта, 05:29

Запрет Эстонии на проход судов в Россию оставил местных водолазов без работы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adrien Ledeul

Власти Эстонии с 19 января ввели запрет на заход в свои территориальные воды судов, следующих в российские порты или из них. Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, это решение серьёзно ударило по местным водолазам, которые специализировались на рейдовом обслуживании и ремонте кораблей.

Ранее многие судовладельцы предпочитали проводить осмотр и ремонт судов прямо в водах Эстонии, не заходя в порт, что было дешевле. Однако после введения ограничений значительная часть заказов исчезла, и профессиональные водолазы фактически остались без работы.

Новые правила также усложнили обслуживание судов в принципе: даже тем кораблям, которым требуется срочный ремонт или осмотр, теперь могут отказать во входе в эстонские воды.

Ранее эстонские власти задержали контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских Островов, который следовал в Россию из Эквадора.Судно доставили в порт Мууга недалеко от Таллина после того, как оно было остановлено в районе острова Найссаар. На борту находился экипаж из граждан России. Как сообщалось, для судна была запланирована «глубокая таможенная инспекция», чтобы проверить возможную причастность к контрабанде.

Дарья Денисова
