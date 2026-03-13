Швеция взяла под контроль танкер, заподозренный в использовании ложного флага

Шведские власти взяли под контроль судно в Балтийском море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на береговую охрану страны. Инцидент произошёл у берегов города Треллеборг. Ведомство заподозрило, что танкер Sea Owl I использовал ложный флаг.

Ранее сообщалось, что в Швеции взяли под стражу капитана задержанного сухогруза Caffa. Как сообщил старший прокурор Адриен Комбье‑Хогг, он является гражданином России. Мужчину подозревают в предъявлении нескольких предположительно поддельных морских сертификатов. Расследование по этому факту продолжается. Прокурор также заявил, что российский капитан подозревается в нарушении шведских законов о морском судоходстве. Решение о мере пресечения планировалось принять не позднее полудня вторника. По данным посольства РФ, 10 из 11 членов экипажа — россияне. Дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Швеции. Судно было задержано у берегов Треллеборга 6 марта. Оно шло под флагом Гвинеи.