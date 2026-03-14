Два танкера с СПГ успешно прошли через Ормузский пролив
Через Ормузский пролив свободно прошли два танкера со сжиженным газом компании Shipping Corporation of India, корабли двигались под индийским флагом и держали курс на Индию. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве.
Названия судов — Shivalik и Nanda Devi. Проход кораблей, как уточняется, был обеспечен со стороны Ирана и других стран региона. Всё это стало возможным после череды переговоров между Ираном и Индией.
Напомним, МИД Ирана выдвинул условие для прохода судов по Ормузскому проливу после агрессии США и Израиля. Теперь необходимо согласовывать маршрут с Военно-морскими силами Ирана. Президент США Дональд Трамп призвал экипажи нефтяных танкеров не опасаться прохода через пролив, несмотря на напряжённую ситуацию в регионе.
