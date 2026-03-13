Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
13 марта, 12:15

Трамп призвал танкеры пройти через Ормузский пролив, показав, что кишка не тонка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Президент США Дональд Трамп призвал экипажи нефтяных танкеров не опасаться прохода через Ормузский пролив, несмотря на напряжённую ситуацию в регионе. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Нужно показать, что у вас кишка не тонка, и пройти через Ормузский пролив… Бояться нечего. У них [Ирана] нет военно-морских сил, мы потопили все корабли», — сказал Трамп.

На фоне конфликта вокруг Ирана многие суда избегают прохода через пролив из-за опасений атак. Это уже привело к перебоям в судоходстве и колебаниям цен на нефть на мировых рынках.

Война США и Ирана: Израиль штурмует Ливан, осколки иранских ракет накрывают Дубай, Вашингтон бросил танкеры в Ормузском проливе, 13 марта
Напомним, что МИД Ирана выдвинул условие для прохода судов по Ормузскому проливу. Теперь необходимо согласовывать маршрут с Военно-морскими силами Ирана. Суда, планирующие пройти через пролив, должны взаимодействовать с военными, чтобы избежать рисков на фоне текущей эскалации.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Полина Никифорова
