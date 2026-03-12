Владимир Путин
Регион
12 марта, 17:24

МИД Ирана выдвинул условие для прохода судов по Ормузскому проливу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nirioj pornjirawittayakul

Судам, желающим пройти через Ормузский пролив, необходимо согласовывать маршрут с Военно-морскими силами Ирана. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Нестабильность в регионе, вызванная США и сионистским режимом, может повлиять на движение судов, но Иран не желает, чтобы пролив стал небезопасным, и для прохода судна должны координироваться с ВМС Ирана, чтобы обеспечить безопасность судоходства», — сказал Багаи.

Он добавил, что координация с иранскими ВМС необходима для обеспечения безопасности судоходства. Суда, планирующие пройти через пролив, должны взаимодействовать с военными, чтобы избежать рисков на фоне текущей эскалации.

Нефть Brent снова поднималась выше $100 на фоне атак судов в Ормузском проливе

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли удары по двум судам, шедшим под флагами Либерии и Таиланда, при попытке пересечь Ормузский пролив. Экипажи кораблей не отреагировали на предупреждения военно-морских сил Ирана.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
