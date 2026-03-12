Нефть Brent снова поднималась выше $100 на фоне атак судов в Ормузском проливе

Стоимость нефти на мировых рынках продолжает лихорадить: после резкого скачка до $119 и последующего обвала ниже $90 цены на Brent снова пошли вверх. К утру 12 марта майские фьючерсы на лондонской бирже ICE превысили отметку $100 за баррель, подорожав более чем на 9% за сутки.

Причиной новой волны роста стала эскалация конфликта в Персидском заливе. Иранский подводный беспилотник атаковал два нефтяных танкера, из-за пожара была приостановлена работа иракских портов. Оман в целях безопасности предписал судам покинуть терминал Мина-аль-Фахал, через который ежедневно экспортировалось около 1 млн баррелей.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о санкциях против России. Он заявил, что текущая нестабильность на нефтяном рынке не должна повлиять на поддержку Украины со стороны стран G7. Макрон отметил, что лидеры «Группы семи» обсудили проблемы с поставками энергоносителей. По его словам, эти трудности не являются основанием для отмены санкций в отношении РФ.