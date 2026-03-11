Макрон: G7 сохранит санкции против России, несмотря на проблемы с поставками нефти

Текущая нестабильность на мировом нефтяном рынке, вызванная ближневосточным конфликтом, не должна повлиять на поддержку Украины со стороны стран «Группы семи». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что лидеры G7 обсудили проблемы с поставками энергоносителей, возникшие в результате конфликта между США и Израилем против Ирана и блокировки Ормузского пролива. Как предупредил французский лидер, это может привести к дефициту не только нефти, но и удобрений, что негативно скажется на сельском хозяйстве. Тем не менее, по мнению глав государств G7, эти трудности не являются основанием для снятия санкций с России.

«Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, что эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и чёткости нашей позиции в отношении санкций против России», — сказал Макрон журналистам.

Ранее сообщалось, что резкий скачок нефтяных цен после начала американо-израильской операции против Ирана застал врасплох команду Дональда Трампа. Высокопоставленные помощники президента США рассчитывали лишь на краткосрочный всплеск котировок в первые дни конфликта. Однако реальная реакция рынка оказалась гораздо сильнее и затянулась дольше, чем прогнозировали в Белом доме.