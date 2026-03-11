Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 17:19

Макрон: G7 сохранит санкции против России, несмотря на проблемы с поставками нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Текущая нестабильность на мировом нефтяном рынке, вызванная ближневосточным конфликтом, не должна повлиять на поддержку Украины со стороны стран «Группы семи». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что лидеры G7 обсудили проблемы с поставками энергоносителей, возникшие в результате конфликта между США и Израилем против Ирана и блокировки Ормузского пролива. Как предупредил французский лидер, это может привести к дефициту не только нефти, но и удобрений, что негативно скажется на сельском хозяйстве. Тем не менее, по мнению глав государств G7, эти трудности не являются основанием для снятия санкций с России.

«Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, что эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и чёткости нашей позиции в отношении санкций против России», — сказал Макрон журналистам.

Экспорт не прекращается: Назван главный покупатель иранской нефти после начала войны
Экспорт не прекращается: Назван главный покупатель иранской нефти после начала войны

Ранее сообщалось, что резкий скачок нефтяных цен после начала американо-израильской операции против Ирана застал врасплох команду Дональда Трампа. Высокопоставленные помощники президента США рассчитывали лишь на краткосрочный всплеск котировок в первые дни конфликта. Однако реальная реакция рынка оказалась гораздо сильнее и затянулась дольше, чем прогнозировали в Белом доме.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Санкции против России
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar