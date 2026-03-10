Владимир Путин
CNN: Помощники Трампа не ожидали такого скачка цен на нефть после атаки на Иран

Обложка © X / The White House

Резкий рост цен на нефть после американо-израильской операции против Ирана стал неожиданностью для команды президента США Дональда Трампа. Как сообщает телеканал CNN, высокопоставленные помощники американского лидера не предполагали, что реакция рынка окажется настолько сильной и продолжительной.

По данным источников канала, в администрации ожидали лишь кратковременного скачка цен в первые дни после начала военных действий. Однако динамика рынка оказалась куда более резкой.

На открытии торгов в понедельник стоимость нефти Brent впервые с июня 2022 года поднималась выше 119 долларов за баррель, а цена WTI также превысила эту отметку. Это означало рост примерно на 29% и 31% соответственно. Позднее в течение дня рост котировок замедлился, однако цены всё равно остаются примерно в полтора раза выше уровня конца февраля.

«Высокопоставленные помощники Трампа ожидали кратковременный рост цен на нефть в первые дни войны с Ираном, однако масштаб и устойчивость реакции рынка застали их врасплох», – говорится в материале телеканала.

Сам Трамп заявил, что считает скачок цен на нефть на фоне конфликта с Ираном искусственным.

Цена нефти Brent рухнула после слов Трампа об окончании войны с Ираном
Ранее Life.ru писал, что на фоне стремительного роста цен на нефть США уже начали искать способы стабилизировать рынок. Дональд Трамп объявил о временной отмене нефтяных санкций против ряда стран, чтобы остановить дальнейший рост котировок. По его словам, если ситуация нормализуется, возвращать ограничения может и не понадобиться.

